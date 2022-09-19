Названы самые большие изменщики среди мужчин по знаку Зодиака

Узнайте, кто чаще других ходит налево и совершенно не беспокоится о своей верности.

"Телеграф" уже рассказывал вам о самых верных знаках Зодиака. Такие люди очень ценят взаимопонимание, верность, уважение своих любимых и никогда им не изменяют.

Но, разумеется, далеко не все обладают такой добродетелью, в частности среди мужчин. Узнайте, кто из представителей сильного пола считается самым гулящим, согласно знаку Зодиака.

Рак

Представители этого знака считаются вполне семейными людьми. Что, впрочем, не мешает им гулять. Особенно, если им наскучила домашняя рутина, захотелось разнообразия и острых ощущений. К тому же Рак очень быстро поддается соблазну. Такие мужчины предпочитают красивых и умных женщин, которым легко очаровать даже женатого. Как сложится сегодняшний день у Рака, читайте в его гороскопе.

Стрелец

Неуемный темперамент и заводной характер этого знака Зодиака заставляет его постоянно бросаться в крайности и пробовать самые разные варианты отношений. При этом Стрелец любит и ценит домашний уют, но его нестабильность толкает мужчину на какие-то интрижки. И даже сильная привязанность к своей партнерше не мешает ему заводить романы. Что ждет Стрельца сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Водолей

В представителе этого знака Зодиака запросто может уживаться влюбленность к своей партнерше и стремление новых романтических подвигов и опыта. Случайное знакомство вне семьи запросто может спровоцировать Водолея переключиться с одного объекта обожания на другой. В таком случае у него появляется роман на стороне. Гороскоп Водолея на день читайте на нашем сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых мудрых знаках Зодиака среди мужчин. Есть самые достойные, кого природа наградила этим даром.