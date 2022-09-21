"Кравчук, Горбачев и даже британская королева, кто следующий?": астролог предрекла смерть еще одного "старого лидера"

Звездный эксперт отмечает две даты, когда может скончаться диктатор из рф.

Да, желать кому-то смерти — это грех, однако в случае с президентом рф, кровавым диктатором владимиром путиным — это заветное желание всех украинцев, и наверняка некой доли и россиян. Когда же этот "политик" отойдет в мир иной поинтересовалась у звезд и астролог Валентина Виттрок.

Свое неоднозначное, намекающее предсказание она опубликовала на своей странице в Facebook. Стоит отметить, что конкретного имени "старого лидера" астролог не называла, но мы то уж знаем о ком идет речь.

"Сатурн — вертикаль старой власти находится в эпицентре, на протяжении войны уходят в небытие старые лидеры: Кравчук, Горбачёв и даже британская королева , кто следующий ? Последний точный квадрат Сатурна и Урана в январе … если не сейчас то в январе точно…" — пишет Виттрок.

Как сообщалось ранее, экстрасенс Людмила Хомутовская отрицает вероятность замораживания военных событий на территории Украины. Согласно ее прогнозу, в состав Украины вернется и Донбасс, и Херсон, и Крымский полуостров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что победитель "Битвы экстрасенсов" Хаял Алекперов озвучил вероятную дату, когда может закончиться война и наступит мир в Украине.