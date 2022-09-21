Хаос - это часть их работы: знаки Зодиака, у которых всегда беспорядок на рабочем месте

Чистота на рабочем месте — не совсем не про этих знаков Зодиака.

"Гении господствуют над хаосом" — эта фраза отлично описывает представителей этих трех знаков Зодиака, ведь на их рабочем столе никогда не бывает порядка. Если другим представителям гороскопа, чтобы настроиться на рабочий лад, нужно, чтобы ручки и карандашики лежали идеально ровно, то эта тройка чувствует себя замечательно и без чистого рабочего пространства.

Астрологи отмечают, что в эту тройку входят рожденные под созвездиями Овнов, Близнецов и Стрельцов. Беспорядок — это их стихия.

Овен

Несмотря на большое количество энергии, которое есть у представителей этого созвездия, на уборку им времени не хватает. А все дело в том, что Овны не видят в этом такой большой проблемы, и предпочитают расходовать свои силы более рационально, и направлять их только на существенные дела, а не на уборки. Гороскоп Овна на сегодня читайте на нашем сайте.

Близнецы

Представители этого созвездия настолько сильно увлекаются в свои дела: будь-то какие-то события, мероприятия, или просто встречами с товарищами. А если это будет какое-то интересное творческое задание, то бытовые дела моментально отметиться на задний план. Да и в принципе, уборка — это то, для чего Близнецы не созданы. О том, что ждет Близнецов сегодня – узнайте в их гороскопе на день.

Стрелец

"Земные" дела — это не для Стрельцов, они больше сосредоточены на чем-то высоком, духовном. И уборка в их духовные практики не входит. От того, на их рабочем месте порядка не будет никогда. В итоге хаос у них будет царить годами. Что ждет Стрельца сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

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