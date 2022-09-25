Гороскоп на 25 сентября: Львов ждут новые знакомства, а Стрельца нужно быть предельно осторожными

Сегодня хороший день, чтобы подумать о любых инвестициях.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня перед вами открывается ряд различных возможностей в отношении финансов и карьеры, и вы можете начать чувствовать себя подавленным и немного сбитым с толку тем, в каком направлении двигаться. Будьте осторожны, чтобы эта нерешительность не парализовала вас.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы преодолеете все препятствия на своем пути одной лишь решимостью и силой воли. Сегодня ничто не помешает вашему прогрессу. Таким образом, вы можете запланировать все свои сложные дела сегодня, и вы обнаружите, что вы придете к успеху быстро и без хлопот. День особенно благоприятен для того, чтобы провести время с родителями.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваш партнер не будет в настроении для корректировок и расчетов. Поэтому для вас жизненно важно сдерживать свое эго и не поднимать никаких спорных вопросов. Мелкие разногласия перерастут в полноценные ссоры, так как ваш партнер не уступит вам. Нужно быть осторожными в романтических отношениях сегодня, если вы хотите избежать крупных потрясений.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы должны быть осторожны, делая суждения, потому что эмоциональные или другие внешние факторы могут помешать вашему здравому смыслу сегодня. Важные решения лучше отложить. День идеально подходит для планирования некоторых семейных мероприятий. Вечер особенно подходит для романтических свиданий. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Это день новых знакомств. Сегодня возможны новые дружеские отношения, партнерские отношения или даже романы. Теперь вы погрузитесь в водоворот общественной деятельности, которая приведет вас к новым потенциальным друзьям или партнерам. Но будьте осторожны, чтобы не игнорировать тех, кто близок вам, когда вы стремитесь к новым отношениям. Отметим, что Львам в сентябре можно смело начинать новые проекты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваши инстинкты сегодня на пределе, и вы должны доверять им и делать именно то, что они говорят. Даже если все вокруг вас не согласны и идут другим путем, вы должны придерживаться своего собственного пути. Вероятно, это будет трудное решение, но вскоре вы пожнете плоды.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Скорее всего, вам поступит новое предложение о работе. Особенно это касается людей, которые работают в государственном секторе. Возможно, вы не думали о смене работы или даже были довольны нынешней. Но новая работа предоставит вам непревзойденные возможности. Принимать его — это риск, но вероятность того, что он окупится, высока.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня вам, возможно, придется взять на себя различные роли. Так что не стесняйтесь пользоваться услугами друзей. Они могут оказать сильную поддержку на пути к успеху. В свободное время составьте список целей, и расставьте приоритеты в своих делах. Пожертвуйте своим утренним сном ради поддержания хорошего здоровья.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Все ваши невыполненные работы будут устранены, и любые препятствия на пути сложных проектов полностью исчезнут уже сегодня. Вы не только с легкостью справитесь со всем своим немалым объемом работы, но и сможете заразить своим энтузиазмом всех окружающих. Также вы должны быть особенно осторожны, чтобы избежать падений и несчастных случаев. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы сможете успешно завершить свои творческие занятия. Чтобы отпраздновать это, вы можете запланировать у себя вечеринку. Пригласите всех, кто поддержал вас в этом путешествии, а также ваших противников, вы тоже должны их размазать! Если вы водите какое-либо транспортное средство, будьте осторожны и водите осторожно.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вашему близкому человеку потребуется ваша помощь и поддержка. Настало время проявить свою безусловную любовь и поддержку, а не злорадствовать или критиковать своего партнера. Вам нужно отложить в сторону мелкие проблемы и обиды. То, как вы будете действовать сейчас, будет иметь долгосрочное влияние на ваши отношения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В вашей личной и профессиональной жизни произойдут определенные внезапные изменения. Это оставит вас беспокойными и неуверенными. Не чувствуйте себя так и расслабьтесь! Просто плывите по течению, поскольку эти изменения предназначены только для вашего же блага.