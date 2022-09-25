Воссоединение с бывшими или свадьба: названы знаки Зодиака, жизнь которых изменит новолуние в сентябре

Овны, Близнецы и Стрельцы могут ожидать любовных приключений

Новолуние 26 сентября некоторым знакам Зодиака предвещает прибыль и финансовые успехи. У других же представителей зодиакального круга в этот период будет насыщенной личная жизнь. Кто-то может вернуться к бывшему партнеру, а чьи-то отношения перейдут на новый уровень.

Как пишет New York Post, новолуние в знаке Весы даст нам возможность улучшить отношения или начать новые. Любовные приключения в это время ожидают таких знаков Зодиака – Овнов, Близнецов и Стрельцов.

Овен

Сейчас отношения – ваш приоритет. Вы можете решить сделать следующий шаг к переезду, помолвке или бракосочетанию. Одинокие Овны в это время могут повстречать человека, с которым появится шанс построить прочные отношения. Более того, звезды благоволят тем, кто намерен воссоединиться с бывшими возлюбленными. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Близнецы

Страсть, удовольствие и веселье – вот это вам принесете новолуние. Это самое важное лунное время года для одиноких, чтобы найти поклонников. Из-за ретроградности Меркурия вы даже можете вернуться к бывшему или бывшей. Пары могут использовать этот огонь, чтобы привнести в свою жизнь больше остроты. Если вы творческий человек, приготовьтесь к новому вдохновению. Если вы хотите иметь ребенка или вы уже являетесь родителем, эта сфера жизни может принести вам дополнительную радость сейчас. Что подготовили звезды Близнецам – узнайте в их гороскопе на сегодня.

Стрелец

Новолуние принесет вам еще больше социального влияния и популярности. Это идеальное время, чтобы встретиться с друзьями и даже обзавестись новыми. Попросите об одолжении знакомых из вашей сети — возможно, они смогут вам помочь. Если вы одиноки и готовы пообщаться, попробуйте свои силы в онлайн-знакомствах или даже напишите человеку, с которым расстались. Каким будет этот день для Стрельца, расскажет гороскоп на сегодня.

Напомним, новолуние наступает 26 сентября 2022 года. Астрологи пояснили, что нельзя делать в этот период, а для каких дел это наиболее подходящее время.