Карьера пойдет вверх: названы знаки Зодиака, которые разбогатеют в октябре

В середине осени профессиональные успехи и прибыль ожидают Дев и Водолеев

Второй месяц осени сделает личную жизнь некоторых знаков Зодиака насыщенной, возможны бракосочетания и судьбоносные встречи. А вот другим представителям зодиакального круга звезды обещают приятные события в другой сфере – финансовой. Их карьера будет продвигаться, а вместе с этим вырастут доходы.

Успешный финансовый гороскоп на октябрь-2022 астрологи озвучили для таких знаков Зодиака – Дев и Водолеев. Как пишет My imperfect life, второй осенний месяц сулит серьезные перемены, ведь в этот время будет окончена ретроградность сразу трех планет – Меркурия, Плутона и Сатурна.

Дева

Движение Меркурия вернет благосклонность для Дев, особенно в сфере денег. С 10 октября ваши финансы вырастут, появится больше возможностей для заработка. Более того, в отношениях тоже все будет хорошо. В октябре вас ждет удачу, можете полностью сосредоточиться на новой сделке или отношениях до конца года. Гороскоп для Дев на сегодня можно прочесть на сайте.

Водолей

Начало месяца — идеальное время для путешествий или изучения интересных предметов. С 22 октября заканчивается ретроградная фаза Сатурна, и с этого момента вернутся некоторые обязанности. Новый период – прекрасный момент, чтобы построить что-то, что выдержит испытание временем. В вашей карьере после затмения 25 октября ожидаются важные начинания, которые могут катапультировать вас к успеху в следующие шесть месяцев. Если дверь открывается, идите прямо через нее! Что ждет Водолея сегодня – расскажет ежедневный гороскоп.

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