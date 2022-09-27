Названы знаки Зодиака, которые рискуют скоро потерять работу

В течение ближайшей недели у представителей этих знаков Зодиака возможны неприятные перемены в работе.

Есть люди, чье поведение сложно предсказать. Их поступки невозможно объяснить обычной логикой, и окружающие называют их безумцами. Но есть и те, кому попросту не везет по не зависящим от них причинам.

К примеру, уже в ближайшее время может очень не повезти с работой трем знакам Зодиака. Но у них есть шанс исправить ситуацию, если приложить усилия. "Телеграф" расскажет, кто эти люди.

Овен

Этому знаку Зодиака не стоит расслабляться и почивать на лаврах былых успехов. Наряду с ними стоит также вспомнить и о допущенных ошибках, которые могут привести вас к краху. Звезды советуют Овнам сосредоточиться на текущей работе, иначе вы ее потеряете. Как сложится сегодняшний день у Овна, читайте в его гороскопе.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, рискуют погнаться за синицей в небе, упуская при этом уже пойманного журавля. Не бросайтесь на сомнительное предложение о смене работы, потому что оно того, скорее всего, не стоит, и вас ждет разочарование. Гороскоп Тельца на день читайте на нашем сайте.

Рак

Несмотря на общий спад и усталость, Ракам не стоит отказываться от нынешней работы и должности. Пройдет время, вы наберетесь сил, а вот возможности могут оказаться упущенными. Вам стоит перетерпеть непростой период, а дальше будет легче. Что будет у Рака сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых мудрых знаках Зодиака среди мужчин. Есть самые достойные, кого природа наградила этим даром.