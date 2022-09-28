Этим трем знакам Зодиака 2023 год принесет испытания: прогноз астролога

Какие трудности ждут людей в сфере работы, любви и здоровья в 2023 году.

Ранее "Телеграф" публиковал прогноз на следующий год для многих знаков Зодиака, у которых будут серьезные перемены, и рассказывал, у кого какие новости ожидаются в 2023 году.

Также по предсказаниям астрологов, в будущем году представителей трех знаков Зодиака подстерегают серьезные испытания и трудности, которые коснутся работы, здоровья и личной жизни.

Близнецы

Людей, рожденных под этим созвездием, 2023 год будет испытывать на прочность. Это не значит, что наступает плохой период, однако для достижения хороших результатов, достойной прибыли и поставленных целей Близнецам придется приложить немало усилий. Как сложится сегодняшний день у Близнецов, узнайте из их гороскопа.

Лев

Львам важно обратить внимание на свое здоровье – именно с этой стороны вас ждут трудности. Тревожные симптомы, неприятный диагноз, анализы и обследования уже сами по себе способны заставить волноваться, подорвать здоровье и отнять жизненные силы. Но вы достойно выстоите. Что ждет Льва сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Водолей

Представителей знака Водолея уже в начале будущего года подстерегают проблемы и неприятности в личной жизни. Возможна даже проверка на прочность отношений в виде разлуки из-за большого расстояния. От вас зависит, как вы пройдете это испытание и сумеете ли сохранить свои чувства. Гороскоп Водолея на день читайте на нашем сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака играют не по правилам и для кого законы не писаны. Также узнайте, какие знаки Зодиака магнитом притягивают к себе проблемы.