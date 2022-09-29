Названы три знака Зодиака, которые часто изменяют

Овен, Козерог, Водолей могут пойти на измену партнеру, но делают это в более взрослом возрасте

С некоторыми знаками Зодиака невероятно сложно построить крепкие отношения, так как они игнорируют любые трудности и проблемы в паре. С другими же представителями зодиакального круга семья может быть разрушена по другой причине – из-за измены. И речь идет не об ошибках молодости.

По словам астрологов, такие знаки Зодиака, как Овен, Козерог, Водолей, часто изменяют своим партнёрам уже в более взрослом возрасте. Они могут быть верными своим половинкам долгие годы, но потом начнут обманывать и предадут.

Овен

Овны — преданные партнеры. Однако если спустя годы их партнер каким-то образом подведет их, отношения пошатнутся. Овен не любит застоя. Если их половинка живет в ином темпе, чем этот знак, то Овен начнет обманывать и искать родственную душу на стороне. Измена происходит не столько из-за желания навредить своему партнеру, сколько из-за чувства внутреннего конфликта. Гороскоп для Овна на сегодня ищите на сайте.

Козерог

Козероги обычно остаются преданными. Однако этот знак со временем сильно меняется. И это может повлиять на их отношения. Если Козерог женится молодым (до 25 лет), у него больше шансов изменить в более позднем возрасте. Разумный и практичный Козерог с большей вероятностью почувствует, что перерос своего партнера, чем другие знаки. Что подготовили звезды Козерогу сегодня, расскажет их гороскоп.

Водолей

Эти люди невероятно восприимчивы к кризису среднего возраста, возможно, в большей степени, чем любой другой знак Зодиака. Именно в это противоречивое время может измениться их отношение к обязательствам. Они, скорее всего, останутся в браке и будут преданы отношениям, в которых состоят, но найдут стимула снаружи. Ключ к предотвращению измены — делать так, чтобы интерес к половинке никогда не ослабевал. Что ждет Водолея сегодня, читайте в ежедневном гороскопе.

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