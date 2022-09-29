Названы главные счастливчики октября-2022: в их числе четыре знака Зодиака

Овну, Весам, Скорпиону и Рыбам повезет в октябре больше всех

Второй месяц осени принесет некоторым знакам Зодиака карьерные успехи и новый уровень дохода. Других же представителей зодиакального круга и вовсе можно назвать главными счастливчиками октября. Звезды сулят им везение буквально во всех делах.

По словам астрологов, самым удачным месяцем октябрь-2022 станет сразу для четырех знаков Зодиака — Овна, Весов, Скорпиона и Рыб. Многие давние проблемы в их жизни разрешатся легко и без хлопот, личные отношения могут перерасти во что-то большее, а в карьерных делах наметятся перспективы.

Овен

Октябрь – затишье перед бурей. Так что наслаждайтесь жизнью! Это отличное время для новой близости и расстановки приоритетов в отношениях. Октябрьское полнолуние способствует счастью в личной жизни. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Весы

Второй месяц осени принесет гармонию. Вы будете чувствовать себя уравновешенными, удастся найти баланс. В октябре вы сможете видеть прекрасное даже в самых обычных вещах. Что подготовили звезды Весам сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Скорпион

Солнечное затмение в октябре принесет неожиданные, но очень необходимые повороты в жизни этих знаков. А ситуации, которые были вам непонятны в этом году, наконец-то прояснятся. Каким будет этот день для Скорпиона, сообщает их гороскоп на сегодня.

Рыбы

Впустите в свою жизнь новый опыт, он принесет неплохие перспективы. Звезды призывают открыться новым знаниям, чтобы получить от жизни больше и лучше. Чего ждать сегодня Рыбам, узнайте в гороскопе на нашем сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие знаки Зодиака столкнутся с испытаниями в следующем году.