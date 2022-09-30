Романтический отпуск или примирение с бывшими: названы знаки Зодиака, которые будут купаться в любви в октябре

Овны, Раки и Скорпионы будут наслаждаться счастливыми отношениями

В октябре звезды сулят некоторым знакам Зодиака успех и удачу, этих людей астрологи называют главными счастливчиками месяца. Другим же представителям зодиакального круга астропрогнозы предвещают счастье и романтику. Могут произойти судьбоносные встречи или дойдет дело до свадьбы.

В любовном гороскопе на октябрь-2022 говорится, что в любви повезет таким знакам Зодиака – Овнам, Ракам и Скорпионам. Их жизнь будет наполнена нежностью, вниманием, а отношения могут выйти на новый уровень.

Овен

Звезды в этом месяце благосклонны к любви и романтике. Если вы одиноки, то в октябре вы получите неожиданное предложение. Друг может предложить вам начать отношения. Если вам кто-то нравится, этот месяц — отличное время, чтобы спросить. Вы прекрасно проведете время со своим супругом и почти наверняка получите от него подарки. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Рак

У вас может быть множество причин, чтобы наслаждаться отношениями со своей второй половинкой. Есть шансы возродить вашу любовную жизнь. Те, кто родился под этим знаком и состоит в отношениях, должны воспользоваться этим временем, чтобы узнать друг друга и провести как можно больше времени вместе. Гороскоп любви и отношений сулит романтические каникулы, которые можно использовать как перерыв от напряженной повседневной жизни. Что подготовили звезды Раку сегодня, узнайте в его гороскопе на день.

Скорпион

Одиночки могут влюбиться и в результате построить преданные отношения. Если вы все еще любите своего бывшего, недавний разрыв может привести к примирению. В этом месяце ваша связь может оживиться. Скорпионы будут проводить много времени со своим партнером и не позволят работе мешать личным отношениям. Серьезная любовная связь может привести к браку. Чего ждать сегодня Скорпиону, расскажет ежедневный гороскоп.

Ранее "Телеграф" сообщал, у каких знаков Зодиака наладится жизнь в октябре-2022.