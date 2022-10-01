Первые дни октября порадуют трех знаков Зодиака: они будут удачливы и счастливы
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Новые обстоятельства заставят радоваться и смеяться Водолеев, Львов и Весов
Начало нового месяца — это всегда еще один шанс изменить свою жизнь и начать все с чистого листа. Для большинства знаков Зодиака этот осенний период обещает только радость и счастье.
Астрологи рассказали, что люди, рожденные под созвездиями Водолея, Льва и Весов, в начале октября будут очень удачными и счастливыми. Это прекрасно время, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
Водолеи
У Водолеев начало второго осеннего месяца станет началом "белой полосы". В этот период не стоит ожидать никаких неприятных неожиданностей. Также порадуют мелкие радости, небольшие сюрпризы. Что подготовили звезды Водолею сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.
Львы
В начале октября представители этого знака Зодиака найдут себе увлечение, которое окрылит их. Повезет еще и с тем, что Львы, занимаясь новым хобби, познакомятся с очень приятным человеком. Каким будет этот день для Льва, сообщает его гороскоп на сегодня.
Весы
Весы в начале этого месяца будут много смеяться, ведь причин для хорошего настроения будет много. Заставит улыбнуться людей этого знака кто-то из близкого окружения. Весы получат внимание от того, кого очень любят, будут счастливы, что их ценят и не забывают. Гороскоп для Весов на сегодня читайте на сайте.
Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака могут потерять работу в скором времени.