Разобьют сердце: какие три знака Зодиака могут легко причинить боль любимым

Эти индивидуумы склонны к изменам

Таких знаков Зодиака нельзя назвать по-настоящему преданными. Да, они могут иметь постоянного партнера, но не против флирта на стороне.

Некоторые скажут, что такие люди — настоящие сердцееды, однако их вторым половинкам это не несет ничего хорошего. Они легко разбивают сердца любимым людям, пишет cluber.

Весы

Даже самые стеснительные Весы стремятся хоть как-то производить впечатления на окружающих. Они склонны к флирту и являются страстными представителями гороскопа. Весы нередко недовольны своим текущим партнером, ведь привыкли витать в облаках и мечтать о чем-то большем. Они легко покупаются на лесть, а это всегда приводит к печальным последствиям. Что сулят звезды этому знаку – узнайте в гороскопе Весов на сегодня.

Овны

Страстные Овны считаются идеальными любовниками, но не пригодны для серьезных отношений. Им нелегко остепениться даже имея любимого человека. Люди этого знака могут легко изменить своим партнерам, причиняя, таким образом, боль близким людям. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Овна на сегодня.

Стрельцы

Стрельцы всегда находятся в поисках любовных приключений. Представители этого знака Зодиака известны своими амурными похождениями, а измены не считают аморальным делом — для Стрельцов это самое обычное удовлетворение своих сексуальных потребности. Гороскоп Стрельца на сегодня читайте на нашем сайте.

Ранее астрологи рассказали, женщины каких знаков Зодиака не готовы выходить замуж.