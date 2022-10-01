Представительниц двух знаков Зодиака ждет "белая полоса" уже совсем скоро

Астрологи рассказали, что ждет женщин этих знаков Зодиака в ближайшую неделю

Начало октября для некоторых представителей гороскопа ознаменуется приходом в жизни "белой полосы".

Так, представительницам двух знаков Зодиака — Тельцам и Близнецам, в период с 3 по 9 октября звезды и планеты обещают успехи в делах и любви. Об этом пишет unian.

Тельцы

Женщинам этого знака Зодиака повезет в работе и в делах. Тельцам будет удаваться успешно преодолевать всевозможные препятствия в своей сфере деятельности. Одинокие представительницы знака закрутят роман с интересным человеком. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Тельца на сегодня.

Близнецы

У женщин-Близнецов не менее удачная неделя. Им удастся легко исправить старые ошибки и выстроить планы на будущее. Чтобы все пошло как по маслу, астрологи советуют этому знаку Зодиака проявить больше внимательности и не упускать новые возможности. Что сулят звезды этому знаку – узнайте в гороскопе Близнецов на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака в ближайшее время наступит звездный час.