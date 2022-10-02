Заботятся о других больше, чем о себе: названы четыре самых самоотверженных знака Зодиака

Рыбы, Дева, Весы и Рак — благородные люди, которые могут пожертвовать своими интересами ради общего блага

Некоторые знаки Зодиака чаще всех разбивают сердца своих половинок, они могут легко причинять боль любимым. Другие же представители зодиакального круга могут забыть о себе, когда помогают другим. Их благородные поступки заслуживают уважения.

По словам астрологов, в числе самых самоотверженных знаков Зодиака такие — Рыбы, Дева, Весы и Рак. Так как именно у этой четвертки в гороскопе прослеживается та или иная мотивация помогать людям, которые их окружают.

Рак

Этим людям нравится быть воспитателями и опекунами в широком значении слова, это такие себе "мамочки". Раки всегда открывают свой дом всем, кто нуждается в безопасном месте, и бросят все, чтобы помочь близкому человеку в беде. Они склонны брать на себя ответственность за чужие проблемы. Хотя в заботе нет ничего плохого, этим знакам важно убедиться в том, что они действительно делают что-то полезное для близких. Если содействие зашкаливает – дайте своему окружению разобраться с трудностями самостоятельно. Гороскоп для Рака на сегодня читайте на сайте.

Весы

Эти знаки склонны заботиться об окружающих, а уже после думать о себе. Весы ценят гармонию в отношениях, поэтому часто жертвуют своими потребностями, чтобы сделать другого человека счастливым. Они очень добрые, любящие и нежные, что также означает, что ими можно воспользоваться. Для Весов важно научиться постоять за себя, даже если это означает на некоторое время вывести ситуацию из равновесия. Что ждет Весов сегодня, узнайте в индивидуальном гороскопе.

Дева

По своей природе Девы бескорыстны. Ими движет потребность помогать другим. Они не против помочь с домашними делами и всегда готовы дать совет по любому поводу. Хотя Девы могут быть немного перфекционистами, в конечном итоге они стараются сделать все возможное, чтобы помочь нуждающимся. Эти знаки искренне получают удовольствие от того, что служат. Но для Девы важно научиться, когда предложить помощь, а когда сделать шаг назад. У них есть склонность попадать в неприятности, когда предложения, сделанные из любви, воспринимаются как критика. О том, каким будет этот день для Девы, говорится в гороскопе на сегодня.

Рыбы

Чувствительные и чуткие Рыбы — один из самых самоотверженных знаков Зодиака, потому что они мотивированы чувствовать и понимать окружающих. Они видят лучшее в каждом. Даже если их партнер или друг демонстрирует плохое поведение, Рыбы будут смотреть дальше и пытаться выяснить, что заставило их вести себя таким образом, и как они могут исцелиться. Порой Рыбы могут чувствовать себя мучениками. Этим знакам крайне важно понять, что они не могут спасти всех, иначе будут слишком втянуты в чужие проблемы. Установление границ и соблюдение их поможет построить более здоровые отношения. Что подготовили звезды Рыбам сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

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