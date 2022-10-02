Эти люди влюбляются только в богатых: в их числе четыре знака Зодиака

Тельцы, Козероги, Скорпионы и Стрельцы невероятно любят деньги, чаще даже больше, чем чувства

Некоторые знаки Зодиака легко причиняют боль своим половинкам, они чаще других разбивают сердца. Другие же представители зодиакального круга могут не подойти для отношений по другой причине. Так уж они устроены, что в первую очередь увлекаются материальным состоянием человека, а не его внутренним миром.

По словам астрологов, влюбляются из-за денег женщины и мужчины таких знаков Зодиака – Телец, Козерог, Скорпион, Стрелец. Для этой четверки богатство тесно связано со счастьем, поскольку они не могут представить мир без денег. Независимо от того, обожают ли они своего партнера или нет, их всегда тянет к богатому человеку. Эти знаки склонны влюбляться лишь в состоятельных персон.

Телец

Если бы у Тельца был выбор между любовью и богатством, то он бы выбрал деньги. Несмотря на их сильный романтизм, они не могут существовать без той жизни, которую построили сами для себя. Телец может с большей вероятностью выйти за пределы своей зоны комфорта, если на карту поставлены деньги или возможность материальной выгоды от любовной связи, даже если они упрямы и непреклонны в своем образе жизни. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Козерог

Чтобы этот земной знак мог раскрыть свое сердце, он всегда должен чувствовать себя в финансовой безопасности. Козероги готовы отказаться от краткосрочных вознаграждений, чтобы преследовать долгосрочные цели, некоторые из которых могут быть связаны с деньгами. Деньги и любовь идут рука об руку для такой практичной души, как Козерог. Их превалирующая эмоция — удовлетворение от накопления большего количества средств и статуса. Что ждет Козерога сегодня, узнайте в индивидуальном гороскопе.

Скорпион

Когда дело доходит до денег, они, как правило, несколько прагматики. У этого знака бесконечная страсть к роскоши. Скорпионы проявляют осторожность и самоотверженность в достижении финансовых целей. Хотя это очень скрытный знак, они будут рады найти длительные отношения и счастливы, если вместе с партнером получат дополнительный доход. Каким будет этот день для Скорпиона, расскажет гороскоп на сегодня.

Стрелец

Огненный знак, который любит исследовать новые места и ищет приключения. Просто потому, что Стрельцы хотят действий и веселья в своей жизни, они могут влюбиться в кого-то из-за денег, если смогут удовлетворить свое желание путешествовать, ведь это потребует больших финансовых затрат. О том, что сулят звезды Стрельцу сегодня, говорится в ежедневном гороскопе.

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