В эти дни стоит быть максимально осторожными: астрологи назвали самые опасные даты в октябре 2022

Эта опасность касается всех знаков Зодиака.

Помимо сильных магнитных бурь в октябре 2022 года, астрологи предупреждают и об опасных "звездных" днях, когда планеты и звезды несут негативную энергетику. Всего таких дней во втором месяце осени — шесть, и все они приходятся на конец месяца, поэтому у всех нас будет время, чтобы подготовиться.

Звездные эксперты отмечают, что в эти дни стоит быть максимально осторожными и придерживаться определенных правил, чтобы не наткнуться на неприятности. Что это за дни — читайте далее.

Самые опасные дни октября 2022

22 октября — высокая вероятность скандалов и ссор, поэтому желательно отказаться от необдуманных поступков. В идеале провести этот день наедине.

— высокая вероятность скандалов и ссор, поэтому желательно отказаться от необдуманных поступков. В идеале провести этот день наедине. 23 октября — день, когда легко потерять свои силы и лишиться удачи. Большая вероятность попасть в проблемы или получить травму.

25 октября — в этот день "в опасности" личная жизнь и семейные отношения. Стоит быть осторожнее, чтобы не довести отношения до расставания.

— в этот день "в опасности" личная жизнь и семейные отношения. Стоит быть осторожнее, чтобы не довести отношения до расставания. 28 октября — день полный усталости. Лучше не начинать новые дела, ведь они вряд ли будут закончены.

— день полный усталости. Лучше не начинать новые дела, ведь они вряд ли будут закончены. 29 октября — в этот день лучше отказаться от путешествий и спонтанных поездок на любых видах транспорта.

— в этот день лучше отказаться от путешествий и спонтанных поездок на любых видах транспорта. 30 октября — никуда не спешите в этот день, и желательно не вкладывайте куда-либо деньги.

Ранее "Телеграф" писал, для кого из знаков Зодиака первые дни октября будут удачливыми и счастливыми.