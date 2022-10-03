Привлекают счастье и удачу: какие цвета стоит носить каждому знаку Зодиака

Помимо тотемных животных и камней, у знаков Зодиака есть свои собственные "счастливые" цвета.

Каждый знак Зодиака имеет свой определенный цвет, который соответствуют именно его гороскопу. И этот оттенок исполняет роль некого талисмана, который может привлечь в жизнь каждого человека счастье, успех и удачу. Главное, не пренебрегать этим цветом в своем гардеробе, и носить с собой или на себе что-то соответствующего вашему знаку Зодиака оттенка.

Астрологи отмечают, что у каждого представителя зодиакального круга нет одного конкретного цвета, вы спокойно можете выбирать разные его оттенки. Какой подходит именно вам — читайте далее.

Какой цвет приносит удачу каждому знаку Зодиака

Овны — красный и все его оттенки.

— красный и все его оттенки. Тельцы — спокойный синий, а также оттенки розового. Чтобы повысить свою уверенность, стоит обратить внимание на сочетания зеленого с желтым и белого с красным.

— спокойный синий, а также оттенки розового. Чтобы повысить свою уверенность, стоит обратить внимание на сочетания зеленого с желтым и белого с красным. Близнецы — самым удачный цвет — желтый. Также подходит зеленый: он повышает самоуважение и настойчивость.

Рак — спокойные оттенки серого помогут контролировать эмоции, а яркий оранжевый способен поднимать настроение.

— спокойные оттенки серого помогут контролировать эмоции, а яркий оранжевый способен поднимать настроение. Львы — благородный золотой, а чтобы бороться с негативными эмоциями, стоит обратить внимание на белый цвет.

— благородный золотой, а чтобы бороться с негативными эмоциями, стоит обратить внимание на белый цвет. Девы — зеленый и коричневый. Эти оттенки стимулируют ум и помогают обрести новые таланты.

— зеленый и коричневый. Эти оттенки стимулируют ум и помогают обрести новые таланты. Весы — голубой, светло-зеленый и цвет морской волны. Эти оттенки помогут найти гармонию с собой.

— голубой, светло-зеленый и цвет морской волны. Эти оттенки помогут найти гармонию с собой. Скорпионы — роскошный черный, благородный пурпурный цвет и все темные оттенки красного. Эти цвета ассоциируются с мощью и таинственностью.

— роскошный черный, благородный пурпурный цвет и все темные оттенки красного. Эти цвета ассоциируются с мощью и таинственностью. Стрельцы — все оттенки фиолетового, а также комбинация синего и красного.

Козероги — коричневый цвет и все темные тона подарят знаку Зодиака стойкость, а белый, бежевый и нежно-розовый принесут умиротворение.

— коричневый цвет и все темные тона подарят знаку Зодиака стойкость, а белый, бежевый и нежно-розовый принесут умиротворение. Водолеи — светлые оттенки голубого и зеленого. Они отлично помогают стимулировать мышление. А серебристые оттенки подарят душевное тепло.

— светлые оттенки голубого и зеленого. Они отлично помогают стимулировать мышление. А серебристые оттенки подарят душевное тепло. Рыбы — все лиловые и фиолетовые оттенки, а также оранжевый цвет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака заботятся о других иногда больше, чем о себе. Это очень самоотверженные люди.