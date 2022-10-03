Привлекают счастье и удачу: какие цвета стоит носить каждому знаку Зодиака
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Помимо тотемных животных и камней, у знаков Зодиака есть свои собственные "счастливые" цвета.
Каждый знак Зодиака имеет свой определенный цвет, который соответствуют именно его гороскопу. И этот оттенок исполняет роль некого талисмана, который может привлечь в жизнь каждого человека счастье, успех и удачу. Главное, не пренебрегать этим цветом в своем гардеробе, и носить с собой или на себе что-то соответствующего вашему знаку Зодиака оттенка.
Астрологи отмечают, что у каждого представителя зодиакального круга нет одного конкретного цвета, вы спокойно можете выбирать разные его оттенки. Какой подходит именно вам — читайте далее.
Какой цвет приносит удачу каждому знаку Зодиака
- Овны — красный и все его оттенки.
- Тельцы — спокойный синий, а также оттенки розового. Чтобы повысить свою уверенность, стоит обратить внимание на сочетания зеленого с желтым и белого с красным.
- Близнецы — самым удачный цвет — желтый. Также подходит зеленый: он повышает самоуважение и настойчивость.
- Рак — спокойные оттенки серого помогут контролировать эмоции, а яркий оранжевый способен поднимать настроение.
- Львы — благородный золотой, а чтобы бороться с негативными эмоциями, стоит обратить внимание на белый цвет.
- Девы — зеленый и коричневый. Эти оттенки стимулируют ум и помогают обрести новые таланты.
- Весы — голубой, светло-зеленый и цвет морской волны. Эти оттенки помогут найти гармонию с собой.
- Скорпионы — роскошный черный, благородный пурпурный цвет и все темные оттенки красного. Эти цвета ассоциируются с мощью и таинственностью.
- Стрельцы — все оттенки фиолетового, а также комбинация синего и красного.
- Козероги — коричневый цвет и все темные тона подарят знаку Зодиака стойкость, а белый, бежевый и нежно-розовый принесут умиротворение.
- Водолеи — светлые оттенки голубого и зеленого. Они отлично помогают стимулировать мышление. А серебристые оттенки подарят душевное тепло.
- Рыбы — все лиловые и фиолетовые оттенки, а также оранжевый цвет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака заботятся о других иногда больше, чем о себе. Это очень самоотверженные люди.