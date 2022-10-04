Доведут до белого каления: мужчины этих знаков Зодиака обладают невероятно сложным характером

Сжиться с мужчинами этих знаков Зодиака достаточно сложно.

В мире все закономерно — пока одним девушкам невероятно повезло выйти замуж за практически идеального мужчину по знаку Зодиака, другим представительницам прекрасной половины — повезло гораздо меньше, особенно если они связались со следующей тройкой "игроков".

Астрологи выделяют три мужских знака Зодиака, которые обладают очень сложным, местами даже невыносимым характером. Это парни рожденные под созвездиями Овнов, Раков и Водолеев.

Овен

Мужчины этого знака Зодиака никогда не будут уверены, что они выбрали именно ту женщину, которая им нужна. И вместо того, чтобы каждый день убеждаться в том, что его возлюбленная лучше всех, они будут постоянно искать в ней недостатки. И говорить о них они будут вслух. Более того, этот знак не умеет прощать. О том, что ждет сегодня Овна, узнайте в его гороскопе на день.

Рак

А представители этого знака Зодиака ненавидят ответственность, поэтому себе в пару будут искать "сильную и независимую", самостоятельную женщину, которую потом с легкостью смогут довести до безумия своей ревностью. Кстати ревность Раков распространяется не только на возлюбленную: друзья также могут попасть "под раздачу". Гороскоп на сегодня для Рака читайте на сайте.

Водолей

Представители этого созвездия не упустят момент, чтобы подпортить кому-то жизнь, особенно своей второй половинке. Они постоянно будут додумывать различные гадости, а иногда и достаточно странные вещи о своей избраннице, чем будут ее очень доставать. Более того, таких поводов и претензий у Водолеев уготовлено на годы вперед. О том, к чему готовиться Водолею сегодня, говорится в индивидуальном гороскопе.

Ранее астрологи назвали самых желанных мужчин по знаку Зодиака.

Отметим, что также в мире есть люди, которые ведут себя очень неприступно. Любовь этих знаков Зодиака завоевать очень сложно.