Полнолуние 9 октября "обчистит" эти три знака Зодиака: кто рискует остаться без денег

Этой тройки стоит быть очень осторожными со своими расходами.

Некоторым знакам Зодиака в период с 3 по 9 октября звезды сулят удачу, однако, увы, но есть и те представители зодиакального круга, которым повезло намного меньше, а точнее совсем не повезет, ведь их ждут финансовые проблемы.

Астрологи отмечают, что особенно сильно на жизни этих знаков Зодиака повлияет полнолуние 9 октября, но самый сильный "удар" придется именно на финансовое благосостояние. Раки, Львы и Тельцы рискуют вовсе остаться без денег.

Рак

Давно запланированная покупка может стать очень проблемным приобретением. Она либо подорожает, или же ее придется возвращать или чинить. Также непредвиденные расходы могут быть направлены в аптеку, поскольку вы можете почувствовать недомогание. Однако тут экономить нельзя. Что сулят звезды Раку сегодня, узнайте в гороскопе на день.

Лев

Представителям этого знака Зодиака стоит опасаться потери источника своих доходов. Будьте особо внимательными на своем рабочем месте, ведь могут появиться проблемы с бизнесом, вас могут уволить или выписать штраф. Все это после негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии. Каким будет этот день для Льва, расскажет гороскоп на сегодня.

Телец

А вот Тельцов ждут приятные расходы. Представители этого знака могут бездумно растратить деньги на покупку одежды, дорогой косметики или дорогостоящие процедуры красоты, но всем этим они будут очень довольны. Гороскоп на сегодня для Тельца читайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака изменят свою жизнь к лучшему в первые дни октября-2022.