Кому фиалки, а кому кактусы: какие комнатные цветы принесут счастье и удачу знакам Зодиака

Каждый знак Зодиака имеет свой цветок-талисман.

Цветы — это не только элемент декора, но и сильный энергетический талисман, который может влиять на судьбу человека. Правильно подобранное комнатное растение по вашему знаку Зодиака может сделать вас намного счастливее, как к примеру и определенный цвет или оттенок.

Астрологи уже давно составили цветочный гороскоп, который кстати пользуется огромной популярностью, особенно в Восточной Азии. Как выбрать комнатный цветок по своему знаку Зодиака — читайте далее.

Комнатное растение-талисман по знаку Зодиака

Овны — королевская бегония, эхмея сверкающая, а также азалия индийская или японская.

— королевская бегония, эхмея сверкающая, а также азалия индийская или японская. Тельцы — выбирайте низкорослые, крепкие и декоративноцветущие растения. Также отличными талисманами являются персидский цикламен и фиалка.

Близнецы — стоит обратить внимание на неприхотливые комнатные растения, такие как тилландсия.

— стоит обратить внимание на неприхотливые комнатные растения, такие как тилландсия. Рак — цветы, которые любят воду и постоянный полив: к примеру бегония Мэсона и гибридная фуксия.

— цветы, которые любят воду и постоянный полив: к примеру бегония Мэсона и гибридная фуксия. Лев — этому знак подходят яркие и красивые цветы, такие как китайская роза или каллы.

— этому знак подходят яркие и красивые цветы, такие как китайская роза или каллы. Девы — "сложные" растения, за которыми нужен уход. Это может быть сингониум или драцена.

— "сложные" растения, за которыми нужен уход. Это может быть сингониум или драцена. Весы — "тотемный" комнатный цветок — это декабрист. Также отлично подойдут орхидеи.

Скорпионы — стапелия пестрая, различные кактусы.

— стапелия пестрая, различные кактусы. Стрельцы — обзаведитесь лимонным деревом или бонсаем.

— обзаведитесь лимонным деревом или бонсаем. Козерог — толстянка или драцена.

— толстянка или драцена. Водолей — папоротник и пуансеттия.

— папоротник и пуансеттия. Рыбы — лучшим талисманом являются пышные азалии, а также все растения, которые могут расти в аквариумах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака заботятся о других иногда больше, чем о себе. Это очень самоотверженные люди.