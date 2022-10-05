Кому фиалки, а кому кактусы: какие комнатные цветы принесут счастье и удачу знакам Зодиака
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Каждый знак Зодиака имеет свой цветок-талисман.
Цветы — это не только элемент декора, но и сильный энергетический талисман, который может влиять на судьбу человека. Правильно подобранное комнатное растение по вашему знаку Зодиака может сделать вас намного счастливее, как к примеру и определенный цвет или оттенок.
Астрологи уже давно составили цветочный гороскоп, который кстати пользуется огромной популярностью, особенно в Восточной Азии. Как выбрать комнатный цветок по своему знаку Зодиака — читайте далее.
Комнатное растение-талисман по знаку Зодиака
- Овны — королевская бегония, эхмея сверкающая, а также азалия индийская или японская.
- Тельцы — выбирайте низкорослые, крепкие и декоративноцветущие растения. Также отличными талисманами являются персидский цикламен и фиалка.
- Близнецы — стоит обратить внимание на неприхотливые комнатные растения, такие как тилландсия.
- Рак — цветы, которые любят воду и постоянный полив: к примеру бегония Мэсона и гибридная фуксия.
- Лев — этому знак подходят яркие и красивые цветы, такие как китайская роза или каллы.
- Девы — "сложные" растения, за которыми нужен уход. Это может быть сингониум или драцена.
- Весы — "тотемный" комнатный цветок — это декабрист. Также отлично подойдут орхидеи.
- Скорпионы — стапелия пестрая, различные кактусы.
- Стрельцы — обзаведитесь лимонным деревом или бонсаем.
- Козерог — толстянка или драцена.
- Водолей — папоротник и пуансеттия.
- Рыбы — лучшим талисманом являются пышные азалии, а также все растения, которые могут расти в аквариумах.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака заботятся о других иногда больше, чем о себе. Это очень самоотверженные люди.