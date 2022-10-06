Решающий месяц: астролог о том, что ждет Украину в ближайшее время

По словам Ольги Медвецкой, невозможно, чтобы победил диктатор

Украинский астролог Ольга Медвецкая заявила, что в ближайшее время Украину ждет непростой и даже решающий месяц.

Об этом астроэксперт заявила в интервью УНИАН, сообщает "Телеграф". По словам Медвецкой, самым сложным периодом для украинцев станет период с 25 октября и до 14 ноября.

"Украину ждет непростой и даже решающий месяц-полтора. Именно сейчас будет решаться окончательно дальнейшая судьба нашего государства. В течение всего месяца будет высокой вероятность применения запрещенных видов оружия, а также химического и биологического оружия (квадрат Марс-Нептун). А со второй половины октября будет происходить очередная эскалация на фронте, ведь Марс будет иметь напряженный аспект с планетой расширения и экспансии ‒ Юпитером", ‒ сказала она.

Ольга Медвецкая уверена в проигрыше российского диктатора в войне. "Поскольку сейчас идет эра Водолея, то просто невозможно, чтобы победил диктатор. Демократия, свобода должны его остановить. Вопрос, к сожалению, только в том, сколько жертв до этого заберет эта битва между прошлым и будущим, между волей и рабством", ‒ отметила астролог.

Ранее астролог Дмитрий Уранус рассказал, что будет с россией в ближайшем будущем и как страна-агрессор будет расплачиваться за свои преступления.