Проблемы посыпятся отовсюду: от этих двух знаков Зодиака в октябре отвернется удача

Эти представители гороскопа совсем скоро окажутся в зоне риска

Иногда в жизни каждого из нас наступает "черная полоса". В этот раз не повезет двум знакам Зодиака. В октябре им придется решать многие проблемы.

Астрологи рассказали, что люди, рожденным под созвездиями Близнецов и Девы, столкнутся с рядом неприятностей как на работе, так и в любви. Об этом пишет unian.

Близнецы

Близнецов ждут серьезные перемены. Люди этого знака могут переехать, из-за чего потеряют свою нынешнюю работу, расстанутся с близкими людьми. Каким будет этот день для Близнецов, сообщает их гороскоп на сегодня.

Девы

У Дев будут возникать проблемы буквально на каждом шагу. Звезды подсказывают людям этого знака, что пора что-то менять в своей жизни, тогда Вселенная ослабит "поводок". Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака могут испортить отношения с любимыми в ближайшее время.