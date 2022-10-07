Денег хватит на все: названы знаки Зодиака, которые разбогатеют в октябре

Тельцы и Весы смогут совершить дорогостоящие покупки или заняться переездом

В октябре некоторые знаки Зодиака наконец-то решат свои проблемы, которые давно не могли прийти к развязке. А кое-кому звезды подготовили еще более приятные сюрпризы – материальные. Финансовое состояние этих знаков улучшится, появятся новые возможности для заработка.

Финансовый гороскоп на октябрь-2022 говорит о том, что звезды способствуют денежному положению таким знакам Зодиака – Тельцам и Весам. Подробнее рассказала украинский астролог Людмила Булгакова в комментарии "ФАКТАМ".

Телец

Октябрь принесет вам успех в финансовых вопросах. Поэтому можно перестать откладывать важные решения о покупке или продаже, есть все шансы успешно осуществить задуманное. Единственное, астролог посоветовала не забывать давать организму отдых и беречь себя. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Весы

Астропрогноз гласит, что Весы во втором месяце осени смогут благополучно решить все финансовые моменты. К примеру, это благоприятный период для того, чтобы начать ремонт или заняться переездом. Чего ожидать Весам сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые представители гороскопа совсем скоро окажутся в зоне риска. В октябре придется решать многие проблемы двум знакам Зодиака. Тогда как других зодиакальных персон ожидают финансовые передряги в период октябрьского полнолуния.