Названы знаки Зодиака, которых в октябре ожидает судьбоносная встреча и любовные приключения

Лев, Весы и Козерог будут в этом месяце купаться в любви

В октябре некоторым знакам Зодиака звезды сулят богатство и решение всех финансовых вопросов. Другим же представителям зодиакального круга больше повезет в личной жизни. Одиночки наконец-то смогут найти свои половинки и встретить настоящую любовь.

Любовный гороскоп на октябрь-2022 говорит о том, что романтические приключения ожидают тройку знаков Зодиака – Льва, Весов и Козерогов. Гороскоп для каждого из них озвучила украинский астролог Людмила Булгакова в комментарии "ФАКТАМ".

Лев

Астролог советует в октябре увидеться со старыми друзьями. Львы, которые одиноки, могут рассчитывать на судьбоносную встречу. Гороскоп для Львов на сегодня читайте на сайте.

Весы

Одиноким представителям этого знака астролог рекомендует получше присмотреться к окружению. Звезды предвещают, что ваша вторая половинка может находиться где-то совсем рядом. Что ждать сегодня Весам, узнайте в гороскопе на день.

Козерог

Месяц щедр на романтические события. Астрологов прогнозирует, что в личной жизни произойдет череда завоеваний. Так что готовьтесь к новым знакомствам и приключениям. Что подготовили звезды Козерогу сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые представители зодиакального круга вскоре окажутся в зоне риска. В октябре двойке знаков придется решать многие проблемы.