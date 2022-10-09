Названы три знака Зодиака, на которых меньше всего повлияет октябрьское полнолуние

Близнецы, Львы и Стрельцы пройдут полнолуние без особого стресса

Полнолуние под названиями "Луна охотника" или "кровавая Луна", которое происходит 9 октября 2022 года, так или иначе имеет влияние на каждый знак Зодиака. Это небесное событие по-разному повлияет на каждого из 12 зодиакальных представителей. В то время как некоторые сочтут ночь с 9 на 10 октября особенно трудной, три знака пройдут через это время без особого стресса.

По словам астрологов, меньше всего октябрьское полнолуние повлияет на таких знаков Зодиака — Близнецов, Льва, Стрельца. В их гороскопах звезды не сулят проблем или болезненных чувств в этот период.

Близнецы

Близнецы известны своей нерешительностью, но на этот раз у них не возникнет никаких проблем с тем, чтобы завершить какую-то из глав в своей жизни. Это не печальный конец для Близнецов, скорее, это захватывающий момент, чтобы подготовиться к тому, что может произойти дальше. Начинается период вдумчивого самоанализа, который приведет к реальным действиям. Вы сможете запустить проект, начать заниматься фитнесом или выработать новую привычку. Близнецам особенно понравится отдых со своей командой в эти выходные. Эти знаки будут чувствовать себя более общительными. Вы настроены на фантастическое времяпрепровождение. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на сайте.

Лев

Львы не всегда принимают перемены. Благодаря расположению полной луны Льву пора набраться смелости и попробовать что-то новое. Сначала риск может показаться пугающим, но он принесет вознаграждение. Лев может совершить огромный прыжок, доверяйте себе. Поскольку полнолуние означает окончание, точка зрения Льва на старое убеждение вот-вот изменится. Это время, чтобы вырасти духовно и интеллектуально или отправиться в путешествие. Вы можете записаться на новый курс, обратиться к религиозному тексту, который вы никогда раньше не изучали, или посетить место, где вы никогда не были. Этот опыт будет иметь глубокое значение. Когда ваше мировоззрение коренным образом меняется, это может ощущаться как кризис сознания, но Лев найдет свободу в своем новом мышлении. Что ждать Льву сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Стрелец

Готовьтесь к хорошему настроению! Это полнолуние благотворно влияет на сферы творчества, талантов, увлечений, детей и романтики. Это долгожданное изменение. Вы скоро вспомните, насколько вы особенные и привлекательные на самом деле. Ваши уникальные черты делают вас тем, кто вы есть — примите их. В творческих занятиях Стрелец найдет способ понять, что никто другой не может делать то, что делают они. Стрелец увидит, насколько он хорош и как повезло людям, у которых он есть. Что подготовили звезды Стрельцу сегодня, узнайте в гороскопе на день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака встретят любовь в октябре или же отправятся в романтическое путешествие.