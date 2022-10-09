Ждите перемен: октябрьское полнолуние повлияет на эти четыре знака Зодиака больше всего

Овнам, Ракам, Весам и Козерогам в период полнолуния потребуются силы

Так называемая "кровавая Луна" – полнолуние, которое выпадает на 9 октября 2022 года, принесет изменения в жизнь многих знаков Зодиака. И если некоторые представители зодиакального круга практически не ощутят это небесное явление, то четверка знаков – сполна.

По словам астрологов, больше всего октябрьское полнолуние повлияет на Овнов, Раков, Весов и Козерогов. Этот период каким-то образом изменит жизнь этой четверки, возможны глубокие потрясения и прозрения по разным вопросам.

Овен

Это полнолуние побудит вас заглянуть глубоко в свой внутренний мир и внимательно посмотреть на человека, которым вы становитесь. То, что вы совершали ошибки в прошлом, не означает, что вы тот же человек, которым были раньше. Приготовьтесь к кульминационному моменту в своей жизни, потому что полнолуние — это всегда момент перемен и завершения. Вы оставляете прежнего себя позади и знакомитесь с новым собой. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Рак

Полнолуние актуализирует тему карьеры и репутации, проливая свет на ваше социальное положение. Возможно, вы переосмысливаете свои профессиональные цели и понимаете, что что-то не работает. Развернуть корабль, когда он отклонился от курса, никогда не бывает легко, но это лучше, чем продолжать двигаться в неправильном направлении. У вас так много потенциала, чтобы сделать что-то невероятное в своей карьере, особенно если вы начнете прямо сейчас! Дорога впереди полна препятствий, испытаний и откровенных разочарований, но если вы не готовы выдержать бурю, как еще вы сможете доказать, насколько вы этого заслуживаете? Что ждет Рака сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Весы

Полнолуние в Овне привлекает ваше внимание к отношениям. Это лунное событие заставляет вас осознать, что работает, а что нет, когда речь идет о событиях в личной жизни. Если фундамент отношений слаб и ненадежен, это полнолуние может привести к расставанию. Однако если вы и ваш партнер готовы взять на себя ответственность и найти компромисс, это полнолуние покажет, насколько сильны ваши отношения. Каким будет этот день для Весов, узнайте в гороскопе на сегодня.

Козерог

Вы так усердно работали, чтобы добиться большего влияния в карьере и продвинуться еще дальше к успеху. Однако победа в игре — не самое главное в жизни, особенно если вы не хотите проблем в личной жизни из-за трудоголизма. Вы можете чувствовать себя подавленным домашним давлением, но у вас есть возможность создать собственное представление о доме, где бы он ни находился. Если вас не устраивает ваше местоположение или вы и ваши родители не ладите, это полнолуние вдохновит вас начать что-то делать с этим. Что сулят звезды Козерогу сегодня, рассказывает гороскоп на день.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в период полнолуния в октябре и на какие моменты в жизни стоит обратить внимание.