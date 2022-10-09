Октябрьское полнолуние закроет все ваши финансовые дыры: разбогатеют два знака Зодиака

Дева и Рыбы в период полной луны могут не беспокоиться о денежных вопросах

Полнолуние, которое ожидается ночью 9 октября 2022 года, так или иначе повлияет на каждого из 12 представителей зодиакального круга. В жизни некоторых знаков Зодиака ожидаются серьезные перемены, а вот кое-кому повезет с деньгами.

Прогноз астрологов на октябрьское полнолуние говорит о том, что финансовая сфера жизни наладится у двух знаков – Дев и Рыб. Это могут быть как карьерные успехи, новые деловые предложения, влекущие повышение доходов, так и весьма неожиданные денежные бонусы.

Дева

Это полнолуние будет эмоциональным для вас, но есть один положительный момент. Звезды сулят финансовые выгоды. Возможно, появится новый клиент или поступит неожиданная прибыль. Немаловажно, что в этом месяце ваш разум силен. Что ждет Деву сегодня, узнайте в ежедневном гороскопе.

Рыбы

Деньги и стабильность — главные темы октябрьского полнолуния. Это момент, чтобы с финансовой точки зрения активировать то, что хотите, и пойти на это. Полнолуние может даже принести финансовый подарок от кого-то. Астрологи советуют стать немного более рассудительными, особенно в отношении финансов. Что подготовили звезды Рыбам сегодня, читайте в индивидуальном гороскопе.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в период полнолуния в октябре и на какие моменты в жизни стоит обратить внимание. Астролог подробно пояснила значение октябрьского полнолуния и рассказала, какую роль оно играет накануне старта коридора затмений.