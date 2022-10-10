В октябре начнутся неприятности в жизни трех знаков Зодиака: к чему готовиться

Этот период не выдастся спокойным для людей этих созвездий

Этот октябрь принесет изменения в жизнь многих знаков Зодиака. Не все они будут положительными.

Всего трем представителям зодиакального круга придется менять планы — людям, рожденным под созвездиями Водолея, Весов и Льва.

Водолеи

Несмотря на то, что Водолеи хотели отдохнуть, жизнь буквально заставит людей этого знака быть рядом с кем-то из близких. Последний будет пользоваться Водолеями, чтобы решить многие свои проблемы. Гороскоп для Водолея на сегодня читайте на сайте.

Львы

У Львов начнутся неприятности на работе. Им придется бросить все свои силы, чтобы уладить проблемы. Это приведет к тому, что отношения с близкими у них могут подпортиться. Каким будет этот день для Льва, сообщает его гороскоп на сегодня.

Весы

В октябре кому-то из близких Весов потребуется моральная поддержка. Людям этого знака придется подставить плечо другу, однако Весы будут рады, что смогли оказаться для кого-то полезными. Что подготовили звезды Весам сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака решат свои проблемы в октябре 2022 года.