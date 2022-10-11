Улыбка не сходит с их лиц: названы самые жизнерадостные знаки Зодиака

Овен, Рак, Весы, Близнецы, Лев и Стрелец могут зарядить своим позитивом всех вокруг

Некоторые знаки Зодиака постоянно всем недовольны, это самые ворчливые люди. Другие же представители зодиакального круга наоборот весьма приятны в общении. Их жизнерадостность удивляет всех вокруг.

По словам астрологов, в числе самых жизнерадостных знаков Зодиака Овен, Рак, Весы, Близнецы, Лев и Стрелец. Улыбка практически никогда не сходит с их лиц. Их обычное настроение – солнечное и позитивное.

Овен

Хотя Овен и не беспечен, его настрой довольно обнадеживающий и вдохновляющий. Этот знак может встречать трудности с улыбкой на лице. Это приятная черта коллеги, но она также хороша и для партнера, поскольку Овен может помочь вам справиться с трудными временами. Но имейте в виду, что позитивное мышление сопровождает большое эго. Когда ты считаешь, что ты номер один во всем, почему же не радоваться?

Рак

Раки известны своей капризностью, но когда у них хорошее настроение, это один из самых радостных знаков в мире. Рак излучает самые положительные эмоции, когда чувствует себя комфортно и в окружении любимых людей. Но поскольку этим очень эмоциональным знаком управляет Луна, их настроение может легко меняться. Когда Раки чувствуют себя не в своей тарелке, они, скорее всего, закроются.

Весы

Весы хорошо сбалансированы и считаются знаками-миротворцами. Они идут на многое, чтобы жизнь оставалась ровной. Этот устойчивый темперамент означает, что они редко впадают в уныние и могут видеть обе стороны ситуаций, которые в противном случае могли бы расстроить.

Близнецы

Близнецы живут, чтобы общаться. Этот разговорчивый знак настолько игривый и открытый, что может превратить посиделки на диване в домашнюю вечеринку. Поскольку ими управляет находчивый и общительный Меркурий, у них всегда есть, о чем подумать и что сказать. Это делает их радость особенно заразительной. Но обратите внимание, что сверхэкстравертные Близнецы привыкли быть в центре внимания.

Лев

Лев любит быть в центре внимания. Настолько, что они часто становятся комиками или певцами. Вне сцены эти тусовщики всегда рады развлекать своих друзей и семью веселыми историями и конкурсами. Львы окружают себя жизнерадостными людьми, которые их просто обожают, поэтому им легко сохранять оптимизм. Если у Льва действительно плохое настроение, это не продлится долго.

Стрелец

В отличие от многих других знаков, они не слишком анализируют вещи, а это значит, что могут оставаться в моменте и сохранять свой солнечный нрав. Из них получается отличный друг, который поможет вам отвлечься от трудных времен. Этот знак не только самый веселый, но и лучше всех способен поднять настроение другим. Жажда приключений и чувство независимости Стрельца делает их такими счастливыми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака – главные эгоисты.