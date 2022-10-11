Не ждите, что эти люди будут с вами искренними: шесть самых фальшивых знаков Зодиака

Дева, Овен, Лев, Близнецы, Рыбы и Весы будут натянуто улыбаться и сплетничать за спиной

Некоторые знаки Зодиака отличаются необычайной чуткостью, они способны по-настоящему понять чувства другого человека. С иными же представителями зодиакального круга в общении могут возникнуть проблемы из-за их лицемерия, неискренности и двуличия.

По словам астрологов, самые фальшивые знаки Зодиака — Дева, Овен, Лев, Близнецы, Рыбы и Весы. Они могут расхваливать кого-то и тут же сплетничать о нем за его спиной. А если они вам и улыбаются, то чаще всего натянуто. Искренности от этой шестерки ждать не стоит, и они не виноваты, такая черта прописана в их гороскопе.

Дева

Тревожность и трудолюбие Девы заставляют их вести себя неискренно. Они будут фальшивить и притворяться, что им нравятся другие только для того, чтобы их оставили в покое. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

Овен

Известны как своим нравом, так и своей дикой, эгоцентричной энергией — комбинация, которая приводит к сомнительному поведению, особенно в социальных сетях. Этот вспыльчивый знак обычно слушает с намерением ответить, а не понять по-настоящему. Не ожидайте большего, чем случайный кивок и мимолетный одобрительный взгляд. Что ждет Овна сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Лев

Львы любят вечеринки и внимание к себе. Они будут притворяться, что им нравятся другие, просто чтобы оставаться популярными и привлекать больше заинтересованности. Каким будет этот день для Льва, узнайте в гороскопе на сегодня.

Близнецы

Знак Близнецов имеет репутацию двуличного, что иногда является просто результатом их нерешительности, но также может быть связано с их любовью к сплетням. Близнецы используют свою коммуникабельность как оружие, чтобы изображать себя такими, какими они хотят быть, а не являются. Они также известны тем, что преувеличивают и даже выдумывают информацию только потому, что им нравится, как она звучит. Что сулят звезды сегодня Близнецам, рассказывает гороскоп на день.

Рыбы

Та же интуитивная, чувствительная натура, которая делает Рыб безнадежными романтиками, также делает их одними из самых фальшивых. Они рождены угождать людям и будут говорить или делать все, что нужно, чтобы все остались довольны. Вы никогда не можете быть уверены, соглашаются ли они с вами, потому что вы правы, или просто для того, чтобы избежать конфронтации и сохранить мир. О гороскопе для Рыб на сегодня можно прочесть на сайте.

Весы

Они одержимы равновесием и сделают что угодно для этого. В своем стремлении к по-настоящему честному и справедливому существованию Весы редко принимают чью-либо сторону. Однако это часто может иметь противоположный эффект, в результате чего их называют фальшивыми. Их фальшивость усугубляется тем фактом, что Весы слишком заботятся о том, что о них думают другие. Пытаются ли они приспособиться, избегают спора или скрывают свои истинные чувства, они будут притворяться, пока не добьются успеха. О том, какие события подготовили звезды Весам, говорится в их гороскопе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака любят деньги и могут влюбиться лишь из-за богатства.