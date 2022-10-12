Вечно все усложняют: названы знаки Зодиака, с которыми очень трудно построить отношения

Близнецы, Стрелец, Телец, Водолей, Скорпион и Рыбы могут придираться к мелочам и постоянно проверять чувства на прочность

Некоторые знаки Зодиака идеально совместимы для любви и могут создать крепкий союз на всю жизнь. С другими же представителями зодиакального круга строить отношения очень сложно. Все дело в том, что они склонны постоянно усложнять те или иные моменты.

По словам астрологов, в числе знаков Зодиака, с которыми трудно создавать отношения — Близнецы, Стрелец, Телец, Водолей, Скорпион и Рыбы. Эта шестерка часто проверяет чувства на прочность, выясняет отношения, во всем сомневается и просто выводит партнера из себя своим сложным характером.

Близнецы

Этим знакам очень легко становится скучно, им постоянно нужна искра, чтобы оставаться заинтересованными в отношениях, что очень непросто. Близнецам надоедает стабильность и рутинная жизнь. Из-за этого им и их партнеру очень трудно поддерживать чувства. Близнецы постоянно нуждаются в переменах и приключениях в отношениях.

Стрелец

Со Стрельцами может быть сложно поддерживать отношения, потому что они склонны воспринимать людей как должное и не очень помогают, когда дело доходит до решения проблемы. Стрельцы часто теряют терпение, когда что-то идет не так, и пытаются сбежать вместо того, чтобы работать над союзом.

Телец

Представители этого знака зодиака очень жесткие и упрямые. Они не любят идти на компромисс. Если вы встречаетесь с Тельцом и у вас разные мнения, они не будут очень открыты и готовы выслушать вашу сторону. Это делает их сложными в отношениях.

Водолей

Люди этого знака плохо реагируют на эмоции. Хотя сами могут хотеть, чтобы вы проявили к ним сочувствие, но ответной реакции от них ждать не стоит. Когда вы проходите через что-то и обращаетесь к своему партнеру-Водолею, он или она могут просто закрыться от вас или дистанцироваться, потому что они не знают, что сказать или сделать.

Скорпион

Скорпионы очень страстны и испытывают сильные чувства. Их настроение и эмоции меняются быстро, что делает их очень трудными для понимания. Они могут не позволить вам увидеть то, что чувствуют, это усложняет взаимодействие в паре. Они также известны своей скрытностью, поэтому не подпустят вас к себе и часто могут закрыться или скрыть свои чувства.

Рыбы

Они очень пессимистичны и часто склонны разыгрывать карту жертвы. Рыбы склонны слишком много думать и делать вещи более сложными и хуже, чем они есть на самом деле. Это делает очень трудным решение проблем на практике с ними.

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