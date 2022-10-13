Любимчики судьбы: какие знаки Зодиака находятся под покровительством высших сил

О таких говорят, что они родились в рубашке и у них сильный ангел хранитель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о знаках зодиака, которые, как магнитом, притягивают к себе какие-то неприятности и проблемы. С ними постоянно что-то происходит буквально на ровном месте.

Однако есть люди, которых часто называют любимцами судьбы. Кажется, что невидимая сила отводит от них все неприятности.

Близнецы

У этого знака отличная интуиция, которая частенько уводит Близнецов от надвигающихся неминуемых проблем. Благодаря этому Близнецы легко находят выход даже из самой сложной ситуации. Главное – почаще прислушиваться к внутреннему голосу. Как сложится сегодняшний день у Близнецов, узнайте из их гороскопа.

Лев

У этого знака Зодиака периодически могут возникать мелкие неприятности, но, благодаря своему интеллекту и влиянию Лев запросто избегает серьезных проблем. Это сильный знак, который знает, что он хочет от жизни и к чему стремится. Гороскоп Льва на день читайте на нашем сайте.

Дева

Окружающие часто замечают, что этот знак Зодиака как будто находится под защитой Вселенной, и ему постоянно везет. Благодаря своей уравновешенности и спокойному характеру Дева обустраивает свою жизнь так, чтобы в ней все было идеально и гармонично. Что ждет Деву сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых мудрых знаках Зодиака среди мужчин. Есть самые достойные, кого природа наградила этим даром.