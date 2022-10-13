Самолюбы и изменщики: астрологи назвали худшие вторые половинки по знаку Зодиака

Чаще всего эти индивидуумы не отличаются особой супружеской верностью

Бывают верные вторые половинки по знаку Зодиака, а бывают изменщики. О последних и поговорим.

Астрологи рассказали, что проявляют себя как не очень верные партнеры люди, рожденные под созвездиями Льва, Весов и Водолея. Эти представители зодиакального круга в большинстве случаев не отличаются особой супружеской верностью, пишет unian.

Львы

Львы по своей сути — очень эгоистичны. Им часто бывает тяжело найти партнера для серьёзных отношений. Такие люди требуют к себе очень много внимания, при этом не заботясь о желаниях и потребностях второй половинки. Львы даже могут изменить, но правда быстро раскрывается. Каким будет этот день для Льва, сообщает его гороскоп на сегодня.

Весы

Весы очень разборчивые. Даже уже состоявшимся в браке представители гороскопа умудряются в тайне найти кого-то на стороне. При єтом они будут метаться, не знать, кого же выбрать окончательно. Что подготовили звезды Весам сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Водолеи

Воздушные Водолеи привыкли удовлетворять только свои потребности. Это касается как интимного плана, так и эмоционального. Они могут легко потерять интерес к другому человеку и переключиться на новые отношения. Водолеи не боятся сделать больно имеющемся партнеру и уходят не оглядываясь. Гороскоп для Водолея на сегодня читайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, мужчины каких знаков Зодиака являются однолюбами. Размениваться на ничего не значащие порочные связи они точно не будут.