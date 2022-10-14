Лучшие друзья по знаку Зодиака: их дружба длится всю жизнь

По словам астрологов, некоторые знаки Зодиака подходят друг другу для дружбы идеально

Некоторые знаки Зодиака невероятно совместимы в плане любви, отношений и семьи. Другие же представители зодиакального круга становятся прекрасными друзьями. Они словно половинки одного целого, благодаря чему их приятельские отношения комфорты и крепки.

Найти лучшего друга может быть непросто, особенно когда вы становитесь старше. Есть люди, с которыми вы сходитесь сразу, а с кем-то общаться просто невозможно. Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака становятся лучшими друзьями и почему.

Овен и Весы

Овен — дерзкий и целеустремленный человек, который преуспевает в динамичных, веселых и страстных партнерских отношениях. Вы подходите ко всем аспектам жизни с уверенностью и прямотой, которую другие не могут игнорировать. Как ни странно, Овны ладят с Весами. Противоположности притягиваются в этой дружбе. Овен показывает Весам как быть более независимыми и уверенными в себе, в то время как Весы добавляют столь необходимый баланс в стремительный образ жизни Овна, предлагая помощь и советы, чтобы "охладить" его.

Телец и Дева

Телец очень избирательен, когда дело доходит до друзей. Вы заботитесь о том, чтобы беречь свое время и энергию, и предпочитаете дружеские отношения, в которых вы можете быть ближайшим доверенным лицом и болельщиком друг для друга. Если вы родились под знаком Тельца, то лучше всего поладите с Девой. Эта стабильная дружба приносит беззаботность обоим знакам. Телец и Дева общаются, наслаждаясь земными удовольствиями и чарующими вечерами.

Рак и Рыбы

Милый и сентиментальный Рак — один из самых поддерживающих и заботливых знаков, поэтому быть вашим другом легко. Тем не менее, важно, чтобы вы окружили себя такими же чуткими людьми, чтобы быть уверенным, что кто-то будет рядом с вами, когда наступят трудные времена. Очаровательные и идеалистичные Рыбы — идеальная пара для вас. Эти дети моря — мечтательные и чувствительные существа, что делает их лучшими друзьями. Они врожденно понимают другого, оставаясь близкими во времени. Эта дружба — союз, заключенный на небесах, поскольку вы оба интуитивно понимаете, что нужно другому, чтобы чувствовать себя увиденным и услышанным.

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