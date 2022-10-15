Постоянно унывают и ждут дурных вестей: названы самые грустные знаки Зодиака

Этим людям сложно поднять настроение, потому что они даже в позитиве стремятся увидеть обратную сторону.

Есть люди, которым не страшны никакие неприятности, потому что они находятся под покровительством высших сил и их часто называют любимцами судьбы. Кажется, что беда обходит их стороной.

Но есть и полная их противоположность среди знаков Зодиака. Этим личностям все представляется в мрачных красках. И даже хорошие новости их не радуют, потому что за белой полосой они неизменно выжидают черную.

Телец

Этот знак во всем ищет минусы и способен придумать проблему на ровном месте. Он мастер накрутить себя и окружающих. А потому складывается впечатление, что Телец – самый пессимистичный представитель зодиакального круга, который попросту не умеет радоваться жизни. Что ждет Тельца сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Близнецы

Эти люди сами не знают, чего они хотят, а потому часто пребывают в поисках и скитаниях. Вряд ли это доставляет им какое-то удовольствие, тем более, что многие их страхи и сомнения имеют свойство материализовываться. Близнецы часто жалуются на жизнь, привлекая к себе сплошной негатив. Как сложится сегодняшний день у Близнецов, узнайте из их гороскопа.

Рыбы

Представители этого знака замкнуты на себе и своих проблемах, всегда и во всем ищут происки. У них развита мания, что окружающие хотят их подставить, предать или чем-то обидеть. Создается впечатление, что Рыбы во всем видят только минусы, не обращая внимания на положительные моменты. Гороскоп Рыб на день читайте на нашем сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака скоро ждет успех.