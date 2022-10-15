Названы знаки Зодиака, у которых возникнут проблемы на следующей неделе
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Кого-то ждут неудачи на работе, а кого-то — в любви
Астрологи, которые ранее назвали счастливчиков ноября-2022 за знаком Зодиака, рассказали, кто из представителей зодиакального круга столкнется с массой неприятностей в ближайшее время.
Согласно прогнозу на период с 17 по 23 октября, испытают неудачи в делах люди, рожденные под созвездиями Рака, Весов и Скорпиона. Об этом пишет meta.
Раки
Раков начнут посещать депрессивные мысли из-за неудач на работе и в бизнесе. Также подпортят настроение проблемы в финансовой сфере. Каким будет этот день для Рака, сообщает его гороскоп на сегодня.
Весы
Весов ждут проблемы с деньгами. Людям этого знака Зодиака следует подготовиться к большим, но необходимым тратам или задержке зарплаты. Что подготовили звезды Весам сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.
Скорпионы
Скорпионы имеют все шансы поскандалить с любимым человеком. Этим представителям гороскопа следует держать под контролем негативные эмоции. Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на сайте.
Ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака придется менять планы в октябре 2022 года.