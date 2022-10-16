Не разлей вода: названы три пары лучших друзей по знаку Зодиака

Возможно, вы и ваш лучший друг встретились неслучайно, а совпадаете по гороскопу

Некоторые знаки Зодиака находят свои идеальные вторые половинки, ведь их совместимость прописана даже в гороскопе. Свои совпадения существуют и для знаков-друзей. Определенные представители зодиакального круга могут стать верными друзьями на всю жизнь.

По словам астрологов, для каждого знака Зодиака можно выделить лучшего зодиакального друга. Эти друзья понимают друг друга с полуслова и всегда поддерживают. Найти такого друга – настоящая удача в жизни.

Близнецы и Весы

Близнецам трудно найти кого-то, с кем они не ладят. Но их идеальный друг — это человек, который любит как глубокие интеллектуальные разговоры, так и ночные танцы до раннего утра. Эти два знака знают, как вместе искать удовольствия и наслаждения. В этой дружбе оба знака приобретают знания, что делает ее настоящей встречей умов.

Лев и Водолей

Когда Лев ищет идеального лучшего друга, ему нужен кто -то такой же уникальный, творческий и веселый. Взаимное уважение и восхищение сближают этих двоих. Хотя путь к тому, чтобы стать лучшими друзьями, может быть сложным, они оба попытаются отложить в сторону свои разногласия и построить крепкую дружбу.

Дева и Скорпион

Деве нужен лучший друг, с которым она сможет поговорить о величайших тайнах жизни. Очаровательный Скорпион поначалу может показаться слишком закрытым, но стабильная, земная энергия Дев —уловка, которая заставит его раскрыться. Дева и Скорпион раскрывают лучшее друг в друге, убеждают друг друга в своей преданности, помогая успокоить тревоги и часто поддерживая глубокие интеллектуальные беседы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще знаки Зодиака имеют все шансы стать хорошими друзьями.