Самые трусливые знаки Зодиака

Трусливость – то, от чего этим трем индивидуумам никак не избавиться

В отличие от сильных и бесстрашных знаков Зодиака, этих представителей зодиакального круга трусость сопровождает всегда.

Астрологи рассказали, что люди, рожденные под созвездиями Рака, Стрельца и Рыб, боятся буквально всего, потому что по своей природе трусливы.

Рыбы

Рыбы могут впадать в панику в самой простой в ситуации. Люди этого знака очень впечатлительные, а их бурная фантазия способна нарисовать наихудшие сценарии любой ситуации. Такие мысли не внушают энтузиазма, поэтому Рыбы всегда переживают и боятся. Что сулят звезды этому знаку – узнайте в гороскопе Рыб на сегодня.

Раки

Любознательные Раки очень любят получать новые знания. Можно подумать, что в этом ничего плохого нет, однако не в случае с этими представителями знака. У Раков появляется большое количество страхов из-за того, что они знают, что и к чему может привести, поэтому заранее настраиваются на негативный исход. Он то как раз и пугает их. Гороскоп Рака на сегодня читайте на нашем сайте.

Стрельцы

Решительные и смелые Стрельцы имеют много разных предрассудков. Они не позволяют им жить спокойно, наслаждаться каждым моментом. Каждый раз люди этого знака предполагают и опасаются того, что может произойти чудовищного в теории. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Стрельца на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака случатся неприятности на этой неделе.