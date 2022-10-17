Останутся с пустым кошельком: трем знакам Зодиака придется раскошелиться в ближайшее время

Кому-то придется потратиться на подарки другим людям, а кому-то — на собственные "хотелки"

Некоторые знаки Зодиака могут легко утратить контроль над своей жизнью. Это касается и неурядиц в финансовом плане.

Именно людям, которые родились под созвездиями Рака, Стрельца и Водолея, придется сильно потратиться. В итоге они останутся с пустым кошельком и чувством сожаления за ненужные приобретения.

Водолеи

Водолеи будут много ходить на различные мероприятия. Это могут быть и дни рождения, и свадьбы, и другие увеселительные предприятия. В любом случае придется покупать подарки. Даже если они будут выбирать недорогие презенты, количество их будет большим. Водолеи оставят в магазинах приличную сумму. Гороскоп Водолея на сегодня читайте на нашем сайте.

Раки

У Раков вырастут расходы на семью. Придется многое купить для ведения хозяйства, для украшения интерьера, для его обновления. Бюджет людей этого знака Зодиака может серьезно при этом пострадать. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Рака на сегодня.

Стрельцы

На мели могут оказаться Стрельцы. У людей этого знака Зодиака проявится рвение покупать разные товары для обустройства своего дома. Объем приобретений получится огромным, поэтому в итоге Стрельцы даже могут пожалеть о необдуманных до деталей растратах. Что сулят звезды этому знаку – узнайте в гороскопе Стрельца на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака возникнут проблемы в ближайшие дни.