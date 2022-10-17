Ценят свободу больше, чем верность: названы знаки Зодиака, которые разобьют вам сердце

Пока вы планируете романтическое путешествие, ваш партнер может уже тратить семейный бюджет на отдых в одиночестве

Некоторые знаки Зодиака всегда остаются верными своим половинкам. Другие же представители зодиакального круга не могут похвастаться преданностью. А свобода – самое важное для них, даже если их выбор сильно огорчит партнера.

По мнению астрологов, некоторые люди более других склонны разрушать ваши мечты об отношениях. Есть шесть знаков Зодиака, которые чаще всего разбивают сердце, могут пойти на измену и не замечать чувства возлюбленной или возлюбленного.

Скорпион

Скорпион будет относиться к вам так, словно вы его заветная мечта, даже если вы еще не знаете отчеств друг друга. Когда Скорпион понимает, что на самом деле вам не суждено быть вместе, и уходит, это принесет вам страдания. Вы ведь думали, что так он ведет себя с настоящей любовью, а оказывается — со всеми. Скорпионы известны своей загадочностью и скрытностью, им очень трудно полностью доверять.

Водолей

Считающиеся наименее романтичным знаком, Водолеи больше озабочены своей независимостью, чем искусством отношений. Мысль о том, чтобы посвятить себя только одному человеку, может их напугать, поэтому они резко заканчивают отношения или предпочитают вести себя крайне непринужденно. Они могут быть стойкими и верными в отношениях, а затем внезапно и неожиданно решить, что вы их сдерживаете и предъявляете слишком много требований.

Стрелец

Этот огненный знак движим приключениями, всегда готов к следующему экзотическому путешествию или новой работе в новом городе (или стране!). Естественно, это стремление к свободе не оставляет места для долгосрочных отношений. Стрельцы любят фазу медового месяца в отношениях, но в тот момент, когда все становится реальным и серьезным, у них появляется желание снова стать свободными. Не самый чуткий знак, который часто ставит свои потребности на первое место и не задумывается о том, как это может повлиять на их партнера. Пока вы были заняты планированием совместного путешествия мечты, они уже забронировали поездку в одиночку и ставят галочки в списке целей без вас.

Овен

Овны всегда ищут волнения, вызовы и большую драму. Считающийся самым диким знаком, Овен больше занимается погоней, чем поимкой. Отношения, которые слишком спокойны и предсказуемы, начинают его утомлять.

Рыбы

Рыбы любят искренне, безумно и действительно глубоко. Однако этом романтик заставит вас полностью влюбиться в них, так что все ваше существо будет погружено в отношения. И падение с такой высоты, безусловно, может оставить вас с разбитым сердцем. У этого знака есть тенденция создавать в их голове прекрасную иллюзию и играть роль настоящего романтика.

Близнецы

Близнецы постоянно ищут новые впечатления, им нравится разнообразие. Близнецы также чрезвычайно любопытны и могут легко заинтересоваться кем-то новым и оставить своего нынешнего партнера. Самое сложное, что они умеют заставить вас думать, что вы единственный и неповторимый (единственная и неповторимая). Когда они разрывают отношения, то не теряя времени находят новые и тут же делятся парными снимками в соцсетях.

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