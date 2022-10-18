Сюрпризы на пороге: какие три знака Зодиака столкнутся с неожиданностями до конца недели

Эта неделя принесет массу сюрпризов Близнецам, Скорпионам и Водолеям

Период с 17 по 23 октября для некоторых знаков Зодиака отмечается не только проблемами, но и неожиданными ситуациями, к которым не будет готов никто. Сюрпризы жизни будут как позитивными, так и негативными.

Астрологи рассказали, что эта неделя не будет спокойной для людей, рожденных под созвездиями Водолея, Близнецов и Скорпиона.

Водолеи

В личной жизни Водолеев произойдут перемены. Их любимый человек удивит своим признанием, откроется с неожиданной стороны. Этот сюрприз не расстроит Водолеев, однако они долго будут приходить в себя. Что сулят звезды этому знаку – узнайте в гороскопе Водолея на сегодня.

Близнецы

Близнецов очень удивят родственники. Ранее они только критиковали людей этого знака Зодиака, но на этой неделе все поменяется. Близкие будут хвалить, лелеять Близнецов. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Близнецов на сегодня.

Скорпионы

У Скорпионов будут небольшие неприятности на работе. Не исключены споры с коллегами, замечания и критика в сторону представителей знака Зодиака. Скорпионы будут удивлены, ведь ранее в коллективе была исключительно дружелюбная атмосфера. Гороскоп Скорпиона на сегодня читайте на нашем сайте.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака останутся с пустым кошельком в ближайшие дни.