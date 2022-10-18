Одержимы жаждой приключений: названы самые свободолюбивые знаки Зодиака

Овен, Близнецы, Стрелец и Рыбы ценят личную свободу превыше всего

Некоторые знаки Зодиака очень трусливы и вряд ли решатся на спонтанные поступки. У других представителей зодиакального круга внутри бушует свободный дух. Они с легкостью идут на авантюры и устраивают спонтанные путешествия. Ведь отсутствие плана и свободный сценарий – то, что они любят.

По словам астрологов, самые свободолюбивые знаки Зодиака — Овен, Близнецы, Стрелец и Рыбы. Они энергичны, импульсивны и всегда выступают за свободу действий и выбора. Авантюрной жилки в них больше, чем в других людях.

Овен

Их пламенная и смелая энергия определенно приносит им место в топе свободолюбивых знаков. Это независимые лидеры, которые любят прокладывать новые пути и двигаться вперед, следуя своим импульсам. Хотя они не всегда все обдумывают, но это часть острых ощущений для Овна. Что ждет Овна сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Близнецы

Гибкая и изменчивая природа этого знака укрепляет их статус людей, свободных духом. Близнецы любят узнавать что-то новое и следовать за любой "кроличьей норой", редко чувствуют необходимость придерживаться плана (даже если он составлен ими самими). Они совершенно счастливы придумывать что-то по ходу дела и плыть по течению. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на сайте.

Стрелец

Стрелец — квинтэссенция свободного духа, практически никто не может сравниться с его жаждой приключений. Этот знак не боится рисковать, постоянно стремится расширить свой кругозор с помощью новых впечатлений. Никто не может помешать Стрельцу пробовать что-то новое и с оптимизмом верить во все удивительные возможности жизни. Что подготовили звезды Стрельцу, рассказывает гороскоп на сегодня.

Рыбы

Для этого водного знака время — всего лишь конструкция, а планы — всего лишь потенциальный ориентир. Рыбы часто направляют энергию внутрь себя, растворяясь в мире своих эмоций, что делает их чрезвычайно плывущими по течению и открытыми для любого опыта, который ждет их впереди. Хотя они могут не выражать себя с таким рвением и внешней энергией, как некоторые другие знаки в этом списке, Рыбы по-прежнему беспечны и свободны духом. О том, каким будет этот день для Рыб, говорится в гороскопе на сегодня.

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