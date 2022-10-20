Этим людям трудно хранить верность: названы главные изменщики по знаку Зодиака

Овен, Близнецы, Весы, Скорпион и Рыбы легко обманывают и скрывают измены

Некоторые знаки Зодиака умеют хранить верность своим половинкам и никогда не пойдут на измену, боясь разрушить семью. А вот другие представители зодиакального круга могут врать и предавать, так уж прописано в их гороскопах.

По словам астрологов, самые неверные знаки Зодиака — Овен, Близнецы, Весы, Скорпион и Рыбы. Именно среди них чаще всего встречаются изменщики. У всех нас есть свои потребности в отношениях, но для этой пятерки верность не является наивысшим приоритетом. Кроме того, они искусно скрывают свои походы налево.

Овен

Обладает чрезвычайно высоким сексуальным влечением, многие вещи ему быстро надоедают. Их партнер должен быть начеку, чтобы Овен не смотрел по сторонам. Быстро влюбляется, но так же быстро может и разлюбить. Склонен действовать, не думая о последствиях. Легко идут на роман на одну ночь, а не постоянные отношения.

Близнецы

Это тот знак, который, скорее всего, обманет. Более податливы и открыты для предложений и желаний. Могут быть одним из главных виновников измены. Им легко становится скучно в отношениях. Близнецы нуждаются в разнообразии, свободе и гибкости в своей жизни, чтобы быть счастливыми. Очень умны и найдут способы скрыть свою измену от партнера.

Весы

В высшей степени романтичны и чрезвычайно ориентированы на отношения. Они общительны, прирожденные любовники и пацифисты. Если Весы изменяют, то это потому, что они стремятся найти то, что, по их мнению, они не получают от своего партнера в отношениях. Они будут чувствовать себя ужасно виноватыми из-за измены, но чтобы сохранить мир, сделают все возможное, чтобы скрыть ее.

Скорпион

Секс играет огромную роль в укреплении отношений со Скорпионом, поэтому, если эта часть их нынешних отношений не сильна, они могут искать что-то другое. Некоторым Скорпионам может понравиться идея "тайного романа", потому что они получают острые ощущения от того, что хранят такой скандал в глубоком секрете. Когда дело доходит до сокрытия романа, Скорпионы могут быть самыми искусными в этом.

Рыбы

Могут легко соблазниться, если почувствуют магнетическую связь с кем-то. Хотя Рыбы будут наслаждаться своим романом, они не получают удовольствия от измены. Если они недовольны своими нынешними отношениями, то, как правило, поддаются своим фантазиям и втягиваются в роман. Поскольку Рыбам не нравятся конфликты, они будут стараться скрывать их, насколько это возможно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака умеют искусно флиртовать.