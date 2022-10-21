Названы три знака Зодиака, которые читают людей, словно открытую книгу

Скорпион, Водолей и Близнецы чувствуют малейшие изменения в поведении других и распознают лукавство

Некоторые знаки Зодиака лгут прямо в лицо и считаются главными врунами. Другие же представители зодиакального круга наоборот могут мгновенно улавливать лукавство, ведь эти люди читают других, словно открытую книгу.

По словам астрологов, в числе знаков Зодиака, которые умеют "читать людей", оказались Скорпион, Водолей и Близнецы. Они всегда знают, если вы скрываете какую-то тайну. Эта тройка умеет улавливать вибрации и малейшие изменения в поведении других.

Скорпион

Глупо пытаться что-то скрыть от Скорпиона. Он всегда может сказать, когда вы лжете или скрываете от него что-то важное. Когда Скорпион спрашивает "Что случилось?" или "Как дела?", то ищет душевных откровений, а не поверхностных разговоров. Скорпионы исследуют и проникают, а также отлично умеют подслушивать, так что будьте осторожны с тем, что вы говорите, когда они в соседней комнате! Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на сайте.

Водолей

Этот знака – такая себе умудренная жизнью старушка Зодиака, которая всегда наблюдает со стороны, но делает подробные записи обо всем в уме. Водолей не будет говорить, если вы не спросите его мнения напрямую, но когда вы это сделаете, вы поймете, что они знают всю вашу историю жизни, возможно, лучше, чем вы сами. Каким будет этот день для Водолея, расскажет гороскоп на сегодня.

Близнецы

Они сообразительны и всегда точно знают, что происходит. Это прирожденные журналисты и исследователи, всегда готовые следовать интуиции и получать сенсацию. Однако, в отличие от Скорпиона и Водолея, Близнецы не будут наблюдать или ждать подходящего момента, а сразу укажут вам на лукавство, если вы попытаетесь что-то скрыть от него. Чего ожидать сегодня Близнецам, узнайте в ежедневном гороскопе.

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