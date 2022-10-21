Октябрьское затмение больше всего повлияет на эти четыре знака Зодиака: что их ждет

Телец, Лев, Скорпион, Водолей могут столкнуть с серьезными переменами в жизни после 25 октября

В конце месяца ожидается важное небесное событие – солнечное затмение, которое произойдет 25 октября 2022 года и ознаменует собой старт коридора затмений. Астрологи отмечают, что этот период может быть болезненным, придется попрощаться с привычными вещами, чтобы освободить дорогу новому.

По словам астрологов, октябрьское затмение 25 числа несет серьезные изменения в жизни четырех знаков Зодиака – Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. Именно эта четверка больше других ощутит данное космическое событие.

Телец

Тельцы могут захотеть освободиться от обязательства, которое взяли на себя перед кем-то или завершить отношения. Кроме того, могут произойти критические события в личной жизни. В любом случае, это солнечное затмение расставит все точки над i. Если кто-то хочет быть в вашей жизни, то будет!

Лев

Затмение сулит глубоко личные перемены. Это событие может быть предвестником изменений в вашей внутренней динамике. Возможно, вы готовы переехать, принять нового члена семьи или просто затеять перестановку в доме. Только помните, что перемены не наступают мгновенно, потребуется время, чтобы ваша новая жизнь пустила корни.

Скорпион

В вашей жизни скоро будет очень много дел, но вы вполне способны справиться с тем, что будет дальше! Солнечное затмение может означать для вас поиск идентичности. Если в вашей жизни начинают происходить неожиданные перемены, они предназначены для того, чтобы вы стали тем человеком, которым всегда хотели быть. Скорпион, вы переросли свои нынешние обстоятельства и готовы попробовать что-то новое.

Водолей

Будьте готовы пойти на жертвы ради своего успеха! Это солнечное затмение ведет вас к новой эре в вашем профессиональном путешествии. Возможно, вы готовитесь к повышению по службе или даже полностью меняете карьерный путь. В любом случае, пришло время принять ответственность, которую вам предлагают, вы реально готовы к ней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда наступит пик солнечного затмения 25 октября и что не советуют делать в этот день астрологи.