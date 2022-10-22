Каким знакам Зодиака не получится отдохнуть в эти выходные: ждет скучная работа

О таких выходных они точно не мечтали никогда в своей жизни

Выходные — это то время, когда можно наконец-то забыть о рабочих вопросах, отдохнуть душой и телом, встретиться с друзьями, провести время с любимым человеком. Однако с 22 по 23 октября звезды перечеркнут подобные планы трем знакам Зодиака. Ранее мы писали, кто из представителей гороскопа, наоборот, скоро весело проведет время.

Астрологи отмечают, что люди, рожденные под созвездиями Тельца, Близнецов и Стрельца, если и планировали развлечься на этих выходных, им все же будет не до веселья.

Тельцы

Планировавшие отдохнуть Тельцы и провести время в свое удовольствие столкнутся с тем, что им придется решать бытовые дела, которые накопились за последние дни. Их будет очень много, поэтому люди этого знака очень устанут. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Тельца на сегодня.

Близнецы

На выходные Близнецы построили множество планов, но воплотить их в жизнь помешают родственники. Они будут давать Близнецам множество поручений, из-за этого представителей знака это очень разозлит. Настроение у них будет испорчено. Что сулят звезды этому знаку – узнайте в гороскопе Близнецов на сегодня.

Стрельцы

Стрельцы столкнутся с тем, что множество бытовых вопросов у них еще не решены. Людям этого знака придется заняться очень скучной работой, генеральной уборкой, починкой поломанных вещей. Повеселиться в компании друзей или заняться любимым хобби у них не получится. Гороскоп Стрельца на сегодня читайте на нашем сайте.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака останутся с пустым кошельком в ближайшие дни.