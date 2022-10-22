Названы знаки Зодиака, в жизни которых произойдут роковые события этой зимой

Кому-то невероятно повезет в карьере, кому-то — в любви

Осень еще не закончилась, а астрологи уже радуют нас хоть какими-то позитивными прогнозами на приближающуюся зиму. Кто-то может и будет мерзнуть, но в объятьях любимых и с деньгами под подушкой.

В список счастливцев попали люди, рожденные под созвездиями Стрельца, Козерога и Водолея. Об этом пишет meta.

Стрельцы

Стрельцов ждет успех в карьере. За ответственное отношения к работе люди этого знака будут вознаграждены хорошей премией или повышением. Астрологи советуют больше общаться с руководством и предлагать свои идеи. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Стрельца на сегодня.

Козероги

Козероги смогут легко решить все проблемы и улучшить отношения с дорогими людьми. Также эта зима очень удачлива для новых начинаний. Астрологи отмечают, что переезд этой зимой принесет счастье в жизнь людей этого знака. Что сулят звезды этому знаку – узнайте в гороскопе Козерога на сегодня.

Водолеи

Воздушных Водолеев ждет успех в личной жизни. Одинокие представители этого знака повстречают вторую половинку в самый неожиданный момент. Астрологи советуют им быть открытыми для знакомства с новыми людьми. Семейные Водолеи могут решиться на свадьбу или рождение ребенка. Гороскоп Водолея на сегодня читайте на нашем сайте.

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