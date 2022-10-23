Затмение 25 октября: кого из знаков Зодиака ждут фатальные перемены в жизни

Львам, Весам и Скорпионам нужно готовится к неожиданностям

Солнечное затмение, которое произойдет 25 октября, окажет серьезное влияние практически на каждого представителя зодиакального круга. Для некоторых знаков Зодиака этот период будет позитивным, другим затмение принесет негативные моменты.

Астрологи рассказали, что фатальным космическое явление будет для людей, рожденных под созвездиями Льва, Весов и Скорпиона. Об этом пишет unian.

Львы

У Львов большой риск поссориться с близким человеком. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака научиться уступать в конфликтах, чтобы не усугубить положение. Важно проявлять инициативу по примирению, если человек действительно важен. Гороскоп Льва на сегодня читайте на нашем сайте.

Весы

У Весов в этот день может случиться настоящий нервный срыв. К примеру, терпение может лопнуть из-за проблемы, которая никак не может решиться. Также возможет скандал с кем-то из окружающих. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Весов на сегодня.

Скорпионы

У Скорпионов появится острое желание все бросить и сбежать. В последнее время они испытывали стресс на работе. Люди этого знака Зодиака могут решить уволиться или разорвать отношения с партнером. Что сулят звезды этому знаку – узнайте в гороскопе Скорпиона на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, на судьбы каких знаков Зодиака серьезно повлияет солнечное затмение 25 октября 2022 года.