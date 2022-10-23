С детьми этих знаков Зодиака очень сложно поладить — редко идут на контакт

Родителям нелегко найти общий язык с чадом

Многие дети отвечают взрослым и ровесникам взаимностью в общении. Такие ребята легко идут на контакт, даже отличаются излишней доверчивостью. Но есть мальчики и девочки, которые являются абсолютной противоположностью.

Сложно поладить с детьми, которые родились под созвездиями Рака, Скорпиона и Водолея. Придется приложить серьезные усилия, чтобы поладить с ними.

Водолеи

Водолеи проявляют свою независимость еще с детства. Они часто делают то, что хотят, никого не слушают, проявляют свой характер при каждом удобном случае. Делают они это не со зла, но конфронтации со взрослыми возникают. Что выпало на долю Водолея сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Раки

Раки не особенно активны в общении. Дети этого знака Зодиака редко идут на контакт, скрывают от взрослых то, что происходит в их жизни. Воспитание это существенно осложняет. Как проходит сегодняшний день у Рака, узнайте из его гороскопа.

Скорпионы

Маленьким Скорпионам, как и во взрослом возрасте, трудно держать себя в руках. Они не в состоянии контролировать свои эмоции, могут стать агрессивными на ровном месте. Если в компании сверстников они будут звездами, то найти с родителями или учителями общий язык будет крайне тяжело. Гороскоп Скорпиона на день читайте на нашем сайте.

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